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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Wasit Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina Sudah Gemetar

Sabtu, 18 Juli 2026 – 06:44 WIB
Wasit Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina Sudah Gemetar - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Ilustrasi Foto: Twitter/@Argentina

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina dijadwalkan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Senin (20/7) pukul 02.00 WIB.

Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina.

"Pertama-tama sangat mengejutkan. Lalu muncul rasa bahagia. Saya sampai gemetar. Sungguh sebuah kehormatan luar biasa bisa memimpin laga final Piala Dunia (FIFA)," kata Vincic dalam laman FIFA.

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Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit, terlebih ia sudah menjadi wasit internasional sejak 2010.

Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.

Vincic sudah memimpin banyak pertandingan besar di level Eropa dan Internasional, termasuk final Liga Europa 2022 dan final Liga Champions 2024.

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Wasit berusia 46 tahun tersebut pernah memimpin semifinal Euro 2024 antara Prancis vs Spanyol dan beberapa pertandingan Piala Dunia 2022.

Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin laga Brasil vs Maroko dan Yordania vs Aljazair di fase grup, lalu Meksiko vs Ekuador dalam 32 besar.

Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina yang dijadwalkan berlangsung Senin (20/7) pukul 02.00 WIB.

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TAGS   Spanyol Vs Argentina  final piala dunia 2026  FIFA  Piala Dunia 2026 
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