JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Waskita Karya Bantu Pelaku UMKM Naik Kelas

Selasa, 12 Agustus 2025 – 13:59 WIB
Waskita Karya Bantu Pelaku UMKM Naik Kelas - JPNN.COM
PT Waskita Karya kembali mengadakan pelatihan wirausaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang fesyen, makanan dan minuman, serta kerajinan tangan. Foto dok Waskita

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya kembali mengadakan pelatihan wirausaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang fesyen, makanan dan minuman, serta kerajinan tangan.

Kegiatan yang digelar di Rumah BUMN Yogyakarta ini, sekaligus memperingati Hari UMKM Nasional yang jatuh pada 12 Agustus setiap tahunnya.

Pelatihan yang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Waskita ini diikuti oleh ratusan pelaku usaha lokal.

Selama dua hari, mereka diajarkan bagaimana cara membangun merek dagang atau branding, sekaligus mengemas produk atau packaging yang menarik, agar dapat dipasarkan tidak hanya di dalam, tetapi juga luar negeri.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menilai, kedua kemampuan itu harus dimiliki oleh pelaku UMKM, supaya produknya semakin dilirik pasar.

Diharapkan, usai pelatihan ini, omzet para pengusaha lokal dapat naik signifikan.

"Waskita Karya berkomitmen turut serta dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 08 tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Yang Layak. Perseroan berupaya membantu para UMKM supaya dapat terus maju di kancah nasional maupun global, baik dalam skala bisnis, inovasi, maupun jangkauan pasar. Hal ini menjadi kesempatan bagi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor,” ujar Ermy.

Dalam pelatihan tersebut, Waskita menghadirkan dua pemateri berpengalaman dan ahli di bidangnya.

