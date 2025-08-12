Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Waskita Karya Memulai Groundbreaking Proyek Gedung UGM Senilai Rp113,08 Miliar

Selasa, 12 Agustus 2025 – 12:22 WIB
Kantor Waskita Karya. Foto dok Waskita

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Waskita Karya memulai pembangunan Gedung C Laboratorium Bahasa dan Pusat Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) di Yogyakarta.

Pengerjaan proyek itu dilakukan setelah groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Minggu (10/8).

Ditargetkan, gedung senilai Rp113,08 miliar tersebut selesai dibangun pada pertengahan tahun depan agar bisa segera digunakan untuk menunjang aktivitas perkuliahan.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, lingkup pekerjaan perseroan kali ini mencakup persiapan, penyediaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), arsitektur, struktur, mechanical plumbing, serta electrical.

Ermy menambahkan, Waskita juga mengerjakan tata landscape, bangunan pendukung, dan site development.

"Waskita Karya berkomitmen menyelesaikan pembangunan Gedung C FIB UGM secara tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku. Pengerjaan proyek ini merupakan salah satu wujud dukungan Perseroan terhadap bidang pendidikan di Tanah Air," ujar Ermy.

Ermy menuturkan bangunan Gedung C di depan Jalan Nusantara ini nantinya terdiri dari delapan lantai untuk laboratorium dan ruang kelas, serta satu lantai atas sebagai akses utilitas.

Sementara konsep desainnya, mengusung perwujudan padepokan berkarakter budaya Nusantara yang diungkapkan melalui gerbang Candi Bentar Majapahit.

Waskita Karya akan terus berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pembangunan infrastruktur.

