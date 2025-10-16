Waskita Karya Raih Kontrak Baru Proyek Irigasi Rp318,54 Miliar di Sumsel

Kamis, 16 Oktober 2025 – 13:15 WIB

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - PT Waskita Karya kembali meraih kontrak baru berupa pengerjaan Daerah Irigasi (DI) Komering Sub DI Lempuing Fase 3 Paket I di Sumatera Selatan.

Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto mengatakan proyek senilai Rp318,54 miliar tersebut menambah portofolio perseroan di bidang Sumber Daya Air.

Sebelumnya telah dikerjakan DI Komering Sub DI Lempuing seluas 5.000 hektar (ha) pada 2012-2016. Sementara total luasnya mencapai 13.500 ha.

Nantinya, perseroan akan mengerjakan luas sisanya, yakni sebesar 8.500 Ha.

Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu akan mendukung sasaran swasembada pangan pemerintah.

"Waskita Karya merasa bangga, karena bisa kembali mengerjakan proyek irigasi yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tapi juga energi dan air. Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan DI Komering Sub DI Lempuing Fase 3 dengan hasil bermutu," jelas Dhetik.

Adapun lingkup kerja Waskita mencakup pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan Bendung Perjaya, saluran primer, serta saluran sekunder Lempuing.

Kemudian konstruksi baru sistem saluran sekunder Lempuing, juga saluran sekunder Lempuing Blok G dan H beserta saluran pembuangnya.