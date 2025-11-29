Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Waskita Karya Rampungkan Transaksi Senilai Rp3,28 Triliun Untuk Tol Cimanggis-Cibitung

Sabtu, 29 November 2025 – 03:20 WIB
Waskita Karya Rampungkan Transaksi Senilai Rp3,28 Triliun Untuk Tol Cimanggis-Cibitung
Jalan Tol Cimanggis - Cibitung sebagai bagian dari Jaringan Tol JORR 2. ANTARA/HO - Kementerian PUPR

jpnn.com, CIBITUNG - PT Waskita Karya melalui anak usahanya yaitu PT Waskita Toll Road (WTR) menyelesaikan seluruh rangkaian aksi korporasi pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).

Total nilai transaksi tersebut mencapai Rp3,28 triliun, salah satunya terdiri dari divestasi atau pelepasan 35 persen saham CCT milik WTR kepada PT Bakrie Toll Indonesia.

“Kami bersyukur rangkaian aksi korporasi, termasuk proses pelepasan saham atau divestasi CCT berjalan lancar dan sudah selesai. Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kreditur dan memenuhi Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah efektif sejak Oktober tahun 2024,” ujar Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Dirinya menjelaskan, divestasi jalan tol menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis Waskita Karya.

Aksi korporasi ini juga akan mendukung upaya penyehatan keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan pendanaan strategis.

“Waskita Karya akan terus menjaga stabilitas keuangan serta melakukan divestasi jalan tol. Perseroan juga fokus mengembalikan core business (bisnis inti) sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan, dan jembatan,” tutur Oho.

Waskita Karya memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur.

Dia menegaskan, perseroan akan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa sekaligus mendukung berbagai program pemerintah

Secara keseluruhan, kontribusi Waskita Karya mencapai lebih dari 1.000 kilometer (km) dari 3.000 km jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

