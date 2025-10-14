Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waspada Aksi Peringatan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Disusupi Kelompok Anarko

Selasa, 14 Oktober 2025 – 00:13 WIB
Waspada Aksi Peringatan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Disusupi Kelompok Anarko - JPNN.COM
Aksi unjuk rasa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, berbagai elemen masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi ini rencananya akan melibatkan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil di sejumlah daerah.

Namun, muncul kekhawatiran bahwa demonstrasi tersebut dapat disusupi kelompok anarko, yang dikenal sering memicu tindakan destruktif.

Baca Juga:

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada 25 dan 28 Agustus 2025, aksi massa di depan Gedung DPR RI sempat ricuh setelah diduga dimanfaatkan oleh kelompok anarko.

Dalam peristiwa itu, sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan akibat tindakan anarkistis.

Aktivis pemerhati pergerakan mahasiswa Jakarta Ade Anto mengimbau seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, tetap harus dijalankan dengan mematuhi aturan yang berlaku.

“Pemerintah memberi ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi jangan sampai aksi damai berubah menjadi kerusuhan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil harus waspada terhadap potensi penyusupan, terutama dari kelompok anarko,” ujar Ade Anto, Senin.

Waspada kelompok anarko menunggangi aksi unjuk rasa dalam memperingati setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo–Gibran  anarko  Kelompok Anarko  Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran  Setahun Pemerintahan Prabowo 
BERITA PRABOWO–GIBRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp