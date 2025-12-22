Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waspada Cuaca Ekstrem, Dirut ASDP Tegaskan Keselamatan Jadi Prioritas Angkutan Nataru

Senin, 22 Desember 2025 – 20:00 WIB
Waspada Cuaca Ekstrem, Dirut ASDP Tegaskan Keselamatan Jadi Prioritas Angkutan Nataru - JPNN.COM
Dirut ASDP Heru Widodo menegaskan keselamatan jadi prioritas angkutan Nataru seiring potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengingatkan seluruh pengguna jasa untuk senantiasa mengutamakan keselamatan selama perjalanan laut menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Imbauan ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang akan melintasi jalur penyeberangan Jawa–Bali, seiring potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Indonesia.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan keselamatan pelayaran merupakan prioritas utama perusahaan dalam setiap periode angkutan, terlebih pada masa puncak liburan.

Baca Juga:

Waspada Cuaca Ekstrem, Dirut ASDP Tegaskan Keselamatan Jadi Prioritas Angkutan Nataru

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 21 Desember 2025 pukul 19.00 WIB, bibit siklon tropis 93S terpantau mengalami penguatan dan berpotensi meningkat menjadi siklon tropis kategori 2.

Kondisi tersebut diprediksi berdampak langsung terhadap dinamika cuaca dan gelombang laut di sejumlah wilayah perairan nasional.

Baca Juga:

“BMKG telah menyampaikan peringatan potensi gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia akibat terbentuknya bibit siklon tropis 93S, termasuk Selat Sunda dan Selat Bali. Karena itu, kami mengimbau pengguna jasa untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, mohon untuk tidak memaksakan diri melakukan perjalanan penyeberangan,” kata Heru dalam keterangannya, Senin (22/12).

Penguatan sistem cuaca ini tidak hanya memicu hujan dan angin kencang di daratan, tetapi juga berpotensi menyebabkan gelombang laut kategori sedang atau moderate sea dengan ketinggian hingga 2,5 meter.

Dirut ASDP Heru Widodo menegaskan keselamatan jadi prioritas angkutan Nataru seiring potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah perairan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asdp  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)  Heru Widodo  Nataru  angkutan  Natal  Tahun Baru  Cuaca Ekstrem 
BERITA ASDP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp