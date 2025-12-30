Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Waspada! Debit Sungai Kampar Diprediksi Naik Gegara Hal Ini

Selasa, 30 Desember 2025 – 03:50 WIB
Spillway Gate PLTA Koto Kampar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, KAMPAR - Manajemen PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar, Riau, mengumumkan rencana pembukaan pintu pelimpah waduk (spillway gate) sebagai langkah early release untuk pengendalian elevasi waduk.

Pembukaan pintu pelimpah dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 30 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WIB.

Manager PLTA Koto Panjang, Dhani Irwansyah menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Koto Panjang yang digelar pada Senin, 29 Desember 2025, pukul 10.00 hingga 11.30 WIB.

Early release disepakati sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan inflow, outflow, serta ketinggian muka air Waduk Koto Panjang.

Dalam pelaksanaannya, pintu pelimpah akan dibuka sebanyak dua pintu, masing-masing dengan bukaan setinggi 50 sentimeter.

Dengan skema tersebut, debit air Sungai Kampar diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30 sentimeter dari kondisi terakhir.

Pembukaan spillway dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya curah hujan di wilayah hulu waduk yang memicu peningkatan inflow dan elevasi waduk.

Selain itu, adanya gangguan pada satu unit pembangkit menyebabkan kapasitas outflow tidak dapat dimaksimalkan, sehingga diperlukan langkah pengamanan tambahan melalui early release.

