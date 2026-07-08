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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waspada, Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Siaga

Rabu, 08 Juli 2026 – 20:10 WIB
Waspada, Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Siaga - JPNN.COM
Gunung Anak Krakatau yang masih mengeluarkan asap dari puncak berdasarkan pengamatan petugas PVMBG Badan Geologi di Lampung Selatan, Lampung, Rabu (8/7/2026) petang. ANTARA/HO-Badan Geologi

jpnn.com, JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda di perbatasan antara Lampung Selatan, Lampung dan Banten kini bertahan di Level III atau Siaga.

Masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan seiring aktivitas vulkanik.

"Aktivitas visual maupun kegempaan di gunung api aktif tersebut masih terus terekam," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau PVMBG Badan Geologi Deny Mardiono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

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Adapun berdasarkan hasil periode pengamatan pada hari ini, Rabu (8/7) mulai pukul 12.00 hingga 18.00 WIB, embusan asap dari dalam kawah aktif teramati membubung hingga ketinggian puluhan meter.

"Secara visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 10 sampai 100 meter di atas puncak kawah," kata dia.

Dia menambahkan dari sisi kegempaan, otoritas pemantauan vulkanik mendeteksi adanya aktivitas tremor menerus atau microtremor yang mengindikasikan adanya pergerakan magma atau fluida di dalam tubuh gunung.

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Rekaman perangkat seismogram di pos pengamatan, kata dia, pihaknya mendapati aktivitas gempa tremor tersebut terekam dengan pola getaran amplitudo berada di kisaran 1 hingga 15 milimeter, dengan amplitudo dominan sebesar 5 milimeter.

Sementara kondisi meteorologi di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau yang berketinggian 157 meter di atas permukaan laut (mdpl) tersebut dilaporkan dalam kondisi cerah dan berawan.

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda di perbatasan antara Lampung Selatan, Lampung dan Banten kini bertahan di Level III atau Siaga.

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TAGS   Gunung Anak Krakatau  Anak Krakatau  Anak Krakatau Erupsi  Badan Geologi 
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