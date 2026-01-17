Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - NTT

Waspada, Gunung Ile Lewotolok Erupsi Lagi

Sabtu, 17 Januari 2026 – 21:47 WIB
Lava pijar keluar dari puncak Gunung Ile Lewotolok, Kabupten Lembata, Sabtu (17/1). ANTARA/HO-PPG

jpnn.com, KUPANG - Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata kembali erupsi pada Sabtu malam.

Ketinggian abu mencapai 300 meter di atas puncak gunung, setelah juga sempat erupsi pada Sabtu pagi dengan abu setinggi 500 meter.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Ile Lewotolok Yeremias Kristanto Pugel mengatakan erupsi tersebut disertai dengan lontaran material pijar sejauh 200 meter ke sektor tenggara.

“Teramati juga aliran lava ke sektor barat sejauh 100 meter dari bibir kawah,” katanya, Sabtu malam.

Dia menambahkan erupsi dengan ketinggian kurang lebih 1.723 meter di atas permukaan laut itu dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur.

Erupsi tersebut juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 33,5 milimeter dan durasi kurang dari satu menit.

Dengan erupsi tersebut maka pada hari ini tercatat terjadi dua kali erupsi dengan ketinggian kolom abu yang terbilang cukup tinggi.

Saat ini status Gunung Ile Lewotolok berada pada Level II atau Waspada, karena itu pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat di sekitar gunung maupun pengunjung/pendaki/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius dua kilometer dari pusat aktivitas Gunung Lewotolok. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

