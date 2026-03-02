Waspada Harga Minyak Dunia Meroket Seusai Perang Iran-Israel Meletus

jpnn.com, JAKARTA - Serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran bisa memicu lonjakan harga minyak dunia.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan saat ini harga minyak berada di kisaran USD 70 per barel.

Namun, jika konflik berlanjut, harga bisa naik ke USD 80 per barel.

Baca Juga: Strategi Bahlil Hadapi Badai Geopolitik dan Kenaikan Harga Minyak Dunia

Lebih jauh, apabila pasokan minyak di Selat Hormuz terganggu, maka harga miyak dunia bisa menembus USD 100 per barel.

“Kalau sudah sampai USD 100 per barel, itu masuk zona tinggi, rekor. Beberapa tahun terakhir tidak mengalami kenaikan setinggi itu, terakhir ketika awal perang Rusia-Ukraina,” kata dia, Senin (2/3).

Adapun, Selat Hormuz merupakan jalur bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Gangguan distribusi di kawasan ini berpotensi mendongkrak harga minyak mentah dunia.

Faisal menilai konflik bersenjata antara Iran dan Israel berpotensi meluas menjadi konflik regional dengan keterlibatan Amerika Serikat.

Bahkan kata dia, dukungan dari China dan negara-negara yang berada di belakang Iran juga bisa memperpanjang eskalasi.