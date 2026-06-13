Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Waspada Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini, Simak Prakiraan BMKG

Sabtu, 13 Juni 2026 – 06:38 WIB
Waspada Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini, Simak Prakiraan BMKG - JPNN.COM
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan melanda di sejumlah wilayah di Indonesia, pada Sabtu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan melanda di sejumlah wilayah di Indonesia, pada Sabtu.

Namun, sebagian daerah juga mengalami cuaca berawan dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Dalam siaran resmi BMKG di Jakarta, Sabtu, untuk wilayah barat cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Jakarta.

Baca Juga:

Sementara Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, Palangka Raya, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

“Sementara Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin, diprakirakan hujan lebat disertai kilat,” ujar Prakirawan BMKG Ina Indah.

Di wilayah timur, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Ternate. Sementara Kupang cerah berawan dan Manado diprakirakan hujan lebat disertai petir.

Baca Juga:

Begitu pula dengan Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara Jayapura dan Merauke berawan.

Melalui prakiraan cuaca tersebut, kata dia, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan dan bisa memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau akun media sosial resmi @infobmkg.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan melanda di sejumlah wilayah di Indonesia, pada Sabtu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hujan  BMKG  Cuaca  iklim 
BERITA HUJAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp