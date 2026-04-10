Waspada Hujan Lebat Akibat Sirkulasi Siklonik, Ini Daftar Daerah yang Terdampak

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi kemunculan dua titik sirkulasi siklonik di perairan Indonesia.

Prakirawan BMKG, Masayu mengatakan siklonik itu memicu peningkatan signifikan pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, Jumat.

Masayu menjelaskan titik sirkulasi tersebut diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia bagian barat daya Banten serta di wilayah Laut Banda.

“Sistem sirkulasi siklonik ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitarnya, serta memperkuat daerah konvergensi yang memanjang dari Sumatera Selatan hingga Papua Barat,” jelas Masayu dalam siarannya, Jumat (10/4).

Menurut dia, daerah konvergensi atau pertemuan massa udara tersebut terpantau memanjang dari Samudra Hindia di barat Lampung hingga selatan Jawa Barat, serta dari Laut Maluku hingga Laut Banda, yang secara langsung memperluas cakupan area terdampak hujan.

BMKG memprakirakan dampak dari fenomena atmosfer ini akan memicu hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di sejumlah provinsi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, hingga Maluku.

Selain hujan lebat, BMKG juga memberikan peringatan dini terhadap potensi hujan disertai petir yang diprakirakan melanda kota-kota besar seperti Bandung, Pangkal Pinang, Banjarmasin, dan Ambon.

“Kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia secara umum diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang, sementara untuk wilayah Makassar diprediksi mengalami fenomena asap atau kabut yang berpotensi mengurangi jarak pandang,” jelas Masayu.