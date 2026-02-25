Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Waspada, Ini 3 Bahaya Makan Jengkol Berlebihan Saat Sahur

Rabu, 25 Februari 2026 – 06:03 WIB
Waspada, Ini 3 Bahaya Makan Jengkol Berlebihan Saat Sahur
Jengkol. Foto: Pojokjabar/JPG

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Namun, Anda sebaiknya menghindari mengonsumsi makan jengkol saat sahur atau buka puasa.

Jika dikonsumsi secara berlebihan, jengkol bisa mengganggu kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jengkol Menyebabkan Bau Tidak Sedap

Tidak adanya asupan apa pun saat puasa bisa meningkatkan risiko bau mulut, apalagi jika kamu banyak mengonsumsi jengkol saat sahur maupun berbuka.

Bau ini muncul karena kandungan djengkolic acid atau asam jengkolat yang terdapat pada jengkol.

Senyawa tersebutlah yang berperan dalam menimbulkan bau setelah mengonsumsi jengkol, termasuk bau mulut dan bau urine.

2. Jengkol Bersifat Diuretik

Diuretik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu kondisi, sifat, atau penyebab naiknya laju urinasi.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi jengkol secara berlebihan saat sahur dan salah satunya ialah tentu saja menimbulkan bau tidak sedap.

