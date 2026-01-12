Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Waspada, Ini 3 Makanan dengan Kandungan Kolesterol Tinggi

Senin, 12 Januari 2026 – 08:55 WIB
Waspada, Ini 3 Makanan dengan Kandungan Kolesterol Tinggi - JPNN.COM
Keju. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan bergizi bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Memilih makanan sehat juga bisa membantu mengelola kadar kolesterol darah dan mengurangi risiko penyakit jantung.

Namun, ada juga beberapa makanan dengan kandungan tinggi kolesterol.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Es krim

Es krim merupakan makanan pokok dingin bagi 90 persen rumah tangga di AS.

Namun, menurut EverydayHealth, es krim mengandung lebih banyak lemak daripada hamburger dan hampir dua kali lipat lemak jenuh yang terkandung dalam donat berlapis gula.

Baca Juga:

Karena itu, lebih baik memilih secangkir buah segar untuk hidangan penutup.

Buah secara signifikan lebih rendah kalori, tinggi serat, dan membantu menurunkan kolesterol.

Ada beberapa jenis makanan yang tinggi kandungan kolesterol yang perlu Anda ketahui dan salah satunya ialah tentu saja daging iga sapi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kolesterol  Makanan  Es krim  Makaroni 
BERITA KOLESTEROL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp