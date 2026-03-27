JPNN.com - Daerah

Waspada Lonjakan Arus Balik Kedua, Kakorlantas Siapkan Skema Perpanjang One Way

Jumat, 27 Maret 2026 – 19:30 WIB
Ilustrasi Arus Balik Lebaran 2026. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan skema contraflow dan perluasan jalur one way untuk mewaspadai lonjakan arus balik Lebaran 2026 tahap kedua.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan saat ini, pihaknya telah memberlakukan contraflow mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 55 Tol Jakarta-Cikampek. 

Dia menyebutkan langkah ini diambil untuk merespons bangkitan arus kendaraan dari Trans Jawa sejak siang tadi.

"Antisipasi nanti sore. Biasanya sore berangkat dari Trans Jawa menuju ke Jakarta, ini bangkitannya di sore hari hingga malam hari sampai subuh nanti," kata Irjen Agus di Tol Fungsional Japek 2 Selatan, Jumat (27/3).

Dia menjelaskan jika volume kendaraan di kilometer 70 terus meningkat secara drastis, lajur contraflow akan ditambah. 

"Apabila diperlukan penambahan contraflow lajur dua, nanti akan kami evaluasi dengan Pak Dirut Jasa Marga," imbuhnya.

Tak hanya soal contraflow, Polri juga membuka peluang untuk memperpanjang jarak rekayasa one way hingga ke Gerbang Tol Kalikangkung di KM 414.

"Besok juga akan kami evaluasi lagi, apakah arus balik one way-nya itu akan kami perpanjang atau mungkin akan kami tarik ke 414," ungkapnya.

