Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Waspada Madura United, Kembalinya Motor Persib Bandung Bisa Jadi Pembeda

Rabu, 25 Februari 2026 – 16:27 WIB
Waspada Madura United, Kembalinya Motor Persib Bandung Bisa Jadi Pembeda - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan pada malam hari. Foto: Persib.

jpnn.com - Kabar menggembirakan datang dari Persib Bandung menjelang pertandingan melawan Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, laga Persib vs Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026).

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok memastikan dirinya sudah siap kembali merumput setelah menepi cukup lama akibat cedera.

Baca Juga:

Pemain bernomor punggung 23 itu mengungkapkan bahwa proses pemulihannya berjalan sesuai harapan.

Klok bahkan telah kembali mengikuti program latihan penuh bersama skuad Pangeran Biru dan merasa tubuhnya merespons dengan baik.

"Kondisi saya sudah baik. Seperti yang Anda lihat, hari ini saya sudah kembali latihan penuh," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Baca Juga:

Meski begitu, Klok menyadari bahwa sentuhan permainan masih perlu diasah.

Setelah absen hampir satu bulan, Klok mengaku membutuhkan adaptasi ulang agar ritme permainan kembali maksimal.

Kabar menggembirakan datang dari Persib Bandung menjelang pertandingan melawan Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Marc Klok  Madura United  Persib vs Madura United  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp