Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Jambi

Waspada Penculikan dan Perdagangan Anak

Senin, 10 November 2025 – 11:09 WIB
Waspada Penculikan dan Perdagangan Anak - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto. Foto: Dok. Antara

jpnn.com, JAMBI - Polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat mewaspadai pencurian, penculikan, dan perdagangan anak.

Akhir-akhir ini marak kasus tersebut. Untuk itu, warga harus peduli terhadap lingkungannya.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap aksi penculikan dan perdagangan anak dan minta orang tua harus selalu mengawasi anak-anak mereka dan tidak membiarkan mereka bermain sendiri di luar rumah," kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Mulia Prianto, Senin.

Baca Juga:

Polda Jambi juga memberikan beberapa tips untuk meningkatkan keselamatan anak-anak antara lain dengan mengawasi aktivitas anak-anak, terutama ketika berada di luar rumah, di tempat umum, atau dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah.

Kemudian hindari meninggalkan anak tanpa pengawasan di tempat umum atau di dalam kendaraan, sekalipun dalam waktu singkat, waspadai ajakan dari orang tidak dikenal, baik secara langsung maupun melalui media sosial, yang menawarkan pekerjaan, hadiah, atau bantuan tertentu.

"Jika melihat atau mengalami anak hilang segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat apabila melihat atau mengetahui adanya orang dengan perilaku mencurigakan terhadap anak dan edukasi anak agar tidak mudah percaya kepada orang asing dan segera mencari pertolongan jika merasa diikuti atau diancam," kata Kombes Pol Mulia.

Baca Juga:

Polda Jambi berkomitmen untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa serta menindak tegas setiap bentuk tindak pidana perdagangan dan penculikan anak.

"Mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan melindungi anak-anak kita dari ancaman kejahatan," ujar dia.

Akhir-akhir ini marak kasus penculikan dan perdagangan anak. Masyarakat diimbau untuk waspada.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penculikan  Penculikan Anak  Perdagangan Anak  Polda Jambi 
BERITA PENCULIKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp