Waspada Penculikan dan Perdagangan Anak

jpnn.com, JAMBI - Polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat mewaspadai pencurian, penculikan, dan perdagangan anak.

Akhir-akhir ini marak kasus tersebut. Untuk itu, warga harus peduli terhadap lingkungannya.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap aksi penculikan dan perdagangan anak dan minta orang tua harus selalu mengawasi anak-anak mereka dan tidak membiarkan mereka bermain sendiri di luar rumah," kata Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Mulia Prianto, Senin.

Polda Jambi juga memberikan beberapa tips untuk meningkatkan keselamatan anak-anak antara lain dengan mengawasi aktivitas anak-anak, terutama ketika berada di luar rumah, di tempat umum, atau dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah.

Kemudian hindari meninggalkan anak tanpa pengawasan di tempat umum atau di dalam kendaraan, sekalipun dalam waktu singkat, waspadai ajakan dari orang tidak dikenal, baik secara langsung maupun melalui media sosial, yang menawarkan pekerjaan, hadiah, atau bantuan tertentu.

"Jika melihat atau mengalami anak hilang segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat apabila melihat atau mengetahui adanya orang dengan perilaku mencurigakan terhadap anak dan edukasi anak agar tidak mudah percaya kepada orang asing dan segera mencari pertolongan jika merasa diikuti atau diancam," kata Kombes Pol Mulia.

Baca Juga: Bripda Waldi Aldiyat Pembunuh Bu Dosen Dipecat dari Polri

Polda Jambi berkomitmen untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa serta menindak tegas setiap bentuk tindak pidana perdagangan dan penculikan anak.

"Mari bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan melindungi anak-anak kita dari ancaman kejahatan," ujar dia.