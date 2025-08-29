Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Waspada, Rupiah & IHSG Ambrol Akibat Ketegangan Demontrasi di Jakartai

Jumat, 29 Agustus 2025 – 15:34 WIB
Waspada, Rupiah & IHSG Ambrol Akibat Ketegangan Demontrasi di Jakartai - JPNN.COM
Pasar keuangan masih diliputi kewaspadaan karena potensi tekanan berlanjut pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah jika ketegangan aksi demonstrasi. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pasar keuangan masih diliputi kewaspadaan karena potensi tekanan berlanjut pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah jika ketegangan aksi demonstrasi di Jakarta masih berlanjut.

“Hari ini karena memang ada tekanan demo, market juga berhati-hati. Apalagi ada kekhawatiran demonstrasi masih akan berlangsung di hari ini, juga sebelumnya di hari Senin (25/8). Mungkin ini bikin IHSG-nya agak sedikit 'loyo' di hari ini,” kata Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana di Jakarta, Jumat.

Fikri memperkirakan IHSG akan berada di kisaran 7.800-7.820 pada penutupan Jumat (29/8). Sementara rupiah diharapkan tidak melemah lebih dalam dari kisaran Rp 16.520 per USD.

Baca Juga:

Fikri menjelaskan meski fundamental nilai tukar sebetulnya tidak terlalu tertekan oleh pelemahan indeks dolar AS, sentimen domestik dari aksi unjuk rasa membuat investor lebih berhati-hati untuk menempatkan dananya.

Sejak pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, rupiah melemah dari Rp 16.271 pada penutupan perdagangan Rabu (20/8) menjadi Rp 16.339 pada Jumat (29/8) pagi.

Fikri mencatat pelemahan ini terutama dipicu penurunan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) yang menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), sehingga mendorong keluarnya dana asing dari pasar obligasi.

Baca Juga:

Sementara itu, IHSG hampir mendekati level 8.000 pada 20 Agustus lalu, didorong optimisme penurunan suku bunga acuan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, sentimen demo membuat laju indeks terkoreksi, sedangkan rupiah justru melemah sejak tanggal tersebut akibat arus keluar dari pasar obligasi, sehingga tekanannya lebih dominan.

Pasar keuangan masih diliputi kewaspadaan karena potensi tekanan berlanjut pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah jika ketegangan demonstrasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rupiah  IHSG  Demonstrasi  USD  Ekonomi 
BERITA RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp