Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Waspada! Serangan Siber dari Kelompok SilverFox Menarget Indonesia

Selasa, 05 Mei 2026 – 07:47 WIB
Waspada! Serangan Siber dari Kelompok SilverFox Menarget Indonesia - JPNN.COM
Indonesia jadi target utama serangan siber kelompok Silverfox. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang serangan siber kembali menyasar Indonesia. Kali ini, kelompok peretas yang dikenal sebagai SilverFox.

Temuan diungkap tim Riset dan Analisis Global dari Kaspersky, yang memantau aktivitas kelompok tersebut sejak akhir 2025.

Indonesia menjadi salah satu target utama, bersama sejumlah negara lain seperti India, Afrika Selatan, dan Rusia.

Baca Juga:

Serangan dilakukan dengan cara yang terbilang klasik, tetapi tetap efektif: phishing.

Pelaku mengirim email yang dirancang menyerupai pemberitahuan resmi terkait audit atau pelanggaran pajak.

Di dalamnya, korban diarahkan untuk mengunduh file arsip yang diklaim berisi “daftar pelanggaran pajak”.

Baca Juga:

Di balik file itu, tersimpan pintu masuk bagi serangan lanjutan.

Peneliti keamanan mencatat, pendekatan ini sengaja memanfaatkan kepercayaan publik terhadap institusi resmi.

Gelombang serangan siber kembali menyasar Indonesia. Kali ini, kelompok peretas yang dikenal sebagai SilverFox.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   serangan siber  Email pishing  Serangan siber Silverfox  Keamanan siber 
BERITA SERANGAN SIBER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp