Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Waspadai Selangor FC, Marc Klok Sebut Pemain Ini Bisa Jadi Ancaman Serius untuk Persib

Rabu, 22 Oktober 2025 – 19:11 WIB
Waspadai Selangor FC, Marc Klok Sebut Pemain Ini Bisa Jadi Ancaman Serius untuk Persib - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung dalam sesi official training AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

Gelandang Persib Bandung Marc Klok menegaskan tekadnya untuk membawa tim lolos dari Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Target tersebut akan makin terbuka jika Persib mampu menaklukkan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (22/10/2025) malam.

Baca Juga:

Klok menilai Selangor FC adalah salah satu klub besar di Asia Tenggara yang harus diwaspadai meski sempat mengalami penurunan performa.

Kapten Persib itu menyebut The Red Giants -julukan Selangor FC- cukup stabil dalam urusan mencetak gol di setiap pertandingan.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan ialah Faisal Halim. Winger Timnas Malaysia itu dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan olah bola yang dapat merepotkan pertahanan lawan.

Baca Juga:

Klok pun mengakui kualitas pemain kelahiran Pulau Pinang itu.

“Saya rasa mereka memiliki pemain yang bagus. Jadi tidak hanya dia (Faisal Halim),” kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Rabu (22/10).

Tekad kapten Persib Marc Klok mengalahkan Selangor FC di AFC Champions League Two (ACL 2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Klok  Persib  Faisal Halim  Selangor FC  ACL 2 
BERITA MARC KLOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp