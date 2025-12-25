Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Jangan Asal Klik Tautan

Kamis, 25 Desember 2025 – 12:39 WIB
BNI kembali mengimbau seluruh nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital. (ABC North West Queensland: Kemii Maguire)

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mengimbau seluruh nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital.

Salah satunya, penyebaran ucapan selamat Natal palsu yang kerap marak menjelang perayaan Natal.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pada periode akhir tahun, pelaku kejahatan siber biasanya memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk melancarkan aksinya.

Penipuan bisa menyasar nasabah melalui pesan singkat, media sosial, maupun aplikasi percakapan.

"Menjelang Hari Raya Natal, kami mengingatkan nasabah untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan ucapan Selamat Natal, khususnya yang disertai tautan atau file mencurigakan," ujar Okki dikutip, Kamis (25/12)

Menurut Okki, salah satu modus yang kerap digunakan adalah pengiriman pesan ucapan Natal yang disertai file atau tautan berupa aplikasi (APK) hadiah palsu. 

Aplikasi tersebut mengandung malware yang dapat merekam data pribadi nasabah, termasuk informasi perbankan, apabila diunduh dan digunakan.

"Jika nasabah mengunduh aplikasi tersebut atau mengisi data pribadi di dalamnya, pelaku dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengakses rekening dan mencuri saldo nasabah," jelasnya.

