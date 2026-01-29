Waspadai Virus Nipah, Pakar Sarankan Cuci Tangan Pakai Sabun sebagai Proteksi Utama

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI Prof. Dr. dr. Dominicus Husada, Sp.A Subsp.IPT mengatakan hingga saat ini belum tersedia vaksin untuk menangkal virus Nipah.

Masyarakat diimbau untuk memperkuat proteksi diri melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini menjadi langkah preventif paling efektif guna menekan risiko penularan infeksi penyakit tersebut.

“Secara umum PHBS itu berlaku universal. Intinya adalah membersihkan semua yang menempel, yang bukan dari kita, cuci tangan dengan air mengalir adalah yang terbaik, menggunakan sabun,” kata Dominicus dalam paparan di webinar bersama IDAI yang diikuti di Jakarta, Kamis.

Dominicus mengatakan dalam situasi tertentu tidak ada air, tidak ada sabun, alternatifnya boleh memakai alkohol glycerin.

Ia mengatakan kebiasaan PHBS perlu ditingkatkan kembali dan dilakukan setiap saat akan melakukan kegiatan seperti mengonsumsi sesuatu atau setelah kontak dengan orang lain.

PHBS bisa dilakukan dengan menggunakan alat pembersih tangan yang sudah banyak saat ini seperti hand sanitizer yang memudahkan jika tidak terdapat air bersih. Jika dibiasakan akan sangat baik mencegah berbagai penyakit infeksi dan virus.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya itu mengatakan PHBS juga bisa diterapkan pada makanan yang akan dikonsumsi dengan mencucinya secara menyeluruh untuk mencegah menempelnya virus, terutama virus nipah pada liur hewan yang terkontaminasi yang mungkin menempel di makanan dan tangan.

“Kalau cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, liur itu bersih. Itu risiko kena nipah menjadi tidak. Ini tidak berlaku untuk Ebola, untungnya Ebola di kita enggak ada. Kalau Ebola itu, walaupun cuci tangan dilakukan dengan baik, belum tentu bisa menghambatnya. Namun, nipah ini bisa. Jadi, saya kira kalau kita cuci tangan dengan baik, enggak kena kita,” kata Dominicus.