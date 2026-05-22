Wasser Hadirkan Kubik One, Shower Berdesain Minimalis dengan Teknologi Hemat Air

jpnn.com, JAKARTA - Wasser, solusi untuk kebutuhan air dan kamar mandi bagi rumah tangga dan hunian modern menghadirkan produk shower terbaru Kubik One.

Wasser merupakan salah satu portofolio unggulan PT Aditya Sarana Graha (ASG), yang telah dikenal lewat rangkaian produk pompa air untuk rumah tangga hingga industri, pemanas air, serta perangkat sanitasi seperti kloset, shower, dan keran.

Kubik One menandai evolusi terbaru Wasser dalam menghadirkan solusi sanitasi modern yang menggabungkan desain premium, efisiensi ruang, dan teknologi pengelolaan air untuk menjawab kebutuhan hunian masa kini.

“Saat ini kamar mandi bukan lagi sekadar tempat membersihkan diri, tetapi telah berkembang menjadi private sanctuary atau ruang relaksasi pribadi. Di tengah aktivitas yang padat, kamar mandi menjadi tempat untuk menenangkan diri sekaligus mencari ide-ide segar. Karena itu, kami merancang Kubik One sebagai solusi yang mampu menghadirkan kenyamanan, efisiensi, sekaligus estetika,” kata Product Manager Wasser Ivan Novelibel Tjiandra.

Kubik One hadir dengan keran berbentuk kotak modern yang memberikan kesan premium dan multifungsi untuk membantu pengguna menata perlengkapan mandi secara efisien.

Produk ini menjadi seri pertama Wasser yang menggunakan sistem shower “Piano Click”, yakni sistem pengoperasian air dengan sentuhan tombol ergonomis yang terinspirasi dari tuts piano, sehingga memberikan pengalaman mandi yang lebih nyaman dan praktis.

“Kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan dan efisiensi penggunaan air terus meningkat. Karena itu, Kubik One dirancang dengan teknologi air injection yang memungkinkan pemakaian air lebih bijak sekaligus mendapatkan pengalaman mandi yang nyaman,” kata Ivan.

Teknologi air injection mampu mencampurkan udara ke dalam aliran air untuk menghasilkan butiran air yang lebih lembut dan padat, sekaligus menghemat penggunaan air tanpa mengurangi kenyamanan mandi.