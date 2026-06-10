Waste Wise Campus Diluncurkan, Ajak Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Indofood, Nutrifood, Tetra Pak, Sido Muncul, dan Green Movement Indonesia meluncurkan kampanye Waste Wise Campus: Dari Kampus untuk Bumi bersama Universitas Bakrie dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi pengelolaan sampah berkelanjutan ke lingkungan pendidikan sekaligus mengajak generasi muda berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Peluncuran kampanye ditandai dengan penyelenggaraan talkshow bertema "Membangun Kesadaran dan Kolaborasi Generasi Muda untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan" di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta Selatan.

Kegiatan itu menghadirkan akademisi, perwakilan industri, dan komunitas untuk membahas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia, serta pentingnya kolaborasi dalam menciptakan perubahan perilaku masyarakat.

Head of Corporate Public Relations PT Indofood Sukses Makmur Tbk., Andrew Ferdinand Hallatu, mengatakan tantangan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen dalam masyarakat.

"Sebuah perubahan akan dapat tercipta melalui kontribusi nyata setiap elemen dalam sebuah ekosistem. Kampus tidak hanya menjadi tempat lahirnya gagasan, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan kebiasaan yang dapat memberikan dampak positif," kata Andrew.

Menurut dia, semangat kolaborasi yang terinspirasi dari alam menjadi dasar pelaksanaan program tersebut, mengingat setiap elemen memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Program Waste Wise Campus dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari sumber melalui kebiasaan memilah sampah sebelum masuk ke proses pengelolaan berikutnya.