JPNN.com - Ekonomi - Produk

Water Heater Aqua Nova Series Dibekali Fitur Shockproof dan Waterproof

Rabu, 20 Mei 2026 – 17:51 WIB
Water heater Aqua Nova series. Foto: aqua

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik menghadirkan water heater Nova Series AES15V-SIW1, yang mengedepankan faktor keamanan tanpa mengabaikan kenyamanan dan desain modern.

Produk dirancang untuk memberikan pengalaman mandi air hangat yang lebih aman bagi keluarga.

Salah satu fitur andalannya ialah Shockproof yang berfungsi menurunkan tegangan listrik ke tingkat aman ketika terjadi kebocoran arus listrik.

Tak hanya itu, perlindungan juga diperkuat lewat teknologi Waterproof yang menjaga komponen internal tetap aman dari cipratan air dan kelembapan tinggi di area kamar mandi.

Fitur tersebut sekaligus membantu meningkatkan daya tahan perangkat agar terhindar dari korosi.

AQUA juga membekali Nova Series dengan kemampuan menahan tekanan air hingga 8 Bar.

Teknologi itu memungkinkan aliran air tetap stabil dan deras, termasuk untuk rumah bertingkat atau hunian dengan tekanan air tinggi.

Dari sisi desain, water heater tampil minimalis dengan sentuhan modern yang mudah menyatu dengan berbagai konsep interior kamar mandi masa kini.

