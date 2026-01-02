Watsons 1.1 New Year New Me, Banjir Promo Belanja di Awal Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Watsons Indonesia menghadirkan Watsons 1.1 New Year New Me, sebuah momen belanja spesial yang menjadi promo terbesar Watsons di awal Januari.

Di mana puncak promonya berlangsung selama tiga hari, yakni dari 1 hingga 3 Januari 2026.

Watsons mengajak pelanggan untuk memulai 2026 dengan semangat baru melalui rangkaian promo menarik untuk berbagai kategori produk, mulai dari skincare, kosmetik, personal care, kesehatan, mom & baby, hingga produk lifestyle.

Watsons 1.1 New Year New Me hadir eksklusif melalui Watsons Indonesia Official Website dan aplikasi Watsons ID (Android & iOS).

Selama periode promo berlangsung, pelanggan bisa menikmati berbagai penawaran spesial, seperti diskon hingga 70%, voucher hingga Rp75.000, special price untuk seluruh kategori produk, serta flash voucher yang hadir tiga kali sehari.

Watsons juga menghadirkan flash sale harian dan gratis ongkir untuk area Jabodetabek.

Baca Juga: Monas Dikunjungi 72 Ribu Orang pada Libur Tahun Baru 2026

Tak hanya itu, Watsons Club Member akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa diskon eksklusif dari berbagai brand ternama, seperti Skintific, Sayap Mas, Maybelline, Somethinc, Watsons brand, Cetaphil, Vaseline, Nivea, Wardah, Nutrimax, Blackmores, dan masih banyak lagi.

Untuk memberikan pengalaman belanja yang semakin praktis dan nyaman, Watsons juga menghadirkan layanan Home Delivery Express untuk pengiriman yang lebih cepat, serta Click & Collect Express, yang memungkinkan pelanggan berbelanja online dan mengambil pesanan langsung di toko pilihan dengan penawaran voucher spesial.