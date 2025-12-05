Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Watsons 12.12: Rayakan Mega Day Akhir Tahun dengan Diskon Hingga 70%

Jumat, 12 Desember 2025 – 03:12 WIB
Watsons 12.12: Rayakan Mega Day Akhir Tahun dengan Diskon Hingga 70% - JPNN.COM
Watsons menggelar Watsons 12.12 Sale-bration untuk memanjakan pelanggan setia guna meramaikan semangat akhir tahun. Foto dok Watsons

jpnn.com, JAKARTA - Watsons menghadirkan Watsons 12.12 Sale-Bration, yang berlangsung pada 12–14 Desember 2025 di website Watsons.co.id dan Watsons ID App (Android & iOS).

Program ini menjadi kesempatan terbaik bagi pelanggan untuk mendapatkan produk kecantikan, kesehatan, dan perawatan diri dengan diskon hingga 70% serta berbagai voucher dan promo menarik lainnya.

Selama periode Megaday (12–14 Desember 2025), pelanggan bisa menikmati berbagai penawaran spesial seperti voucher spesial Rp112.000 dengan kode GCSALEBRATION112K (min. pembelanjaan Rp499.000), serta flash voucher yang muncul tiga kali sehari sepanjang periode promo.

Tak hanya itu, pelanggan juga bisa menikmati beragam penawaran menarik seperti flash sale, serta bebas ongkir untuk area Jabodetabek selama program berlangsung.

Nikmati juga penawaran menarik dari brand-brand ternama seperti Maybelline, Cetaphil, Wardah, SKINTIFIC, Sayap Mas, Nivea, Watsons Brand, dan masih banyak lagi.

Bagi para Watsons Club Member akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa extra discount eksklusif untuk belanja yang jauh lebih hemat.

Untuk memaksimalkan kenyamanan pelanggan, Watsons menyediakan berbagai layanan belanja yang mudah dan fleksibel.

Melalui Home Delivery Express, pesanan dapat segera dikirim langsung ke alamat pelanggan, serta adanya fitur Click & Collect Express memungkinkan pelanggan membeli secara online dan mengambil produknya di toko pilihan.

Sambut penghujung tahun dengan lebih hemat dan menyenangkan lewat Watsons 12.12 Sale-Bration.

