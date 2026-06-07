Watsons 6.6 Mid Year Sale Diskon Hingga 70%

jpnn.com, JAKARTA - Watsons Indonesia kembali menghadirkan Watsons 6.6 Mid Year Sale dengan puncak promo yang berlangsung pada 6-8 Juni 2026.

Berbagai promo spesial bisa didapatkan melalui website resmi Watsons Indonesia dan aplikasi Watsons ID.

Selama periode tersebut, pelanggan dapat menikmati diskon hingga 70%, tambahan diskon khusus member, voucher spesial hingga Rp75.000, flash sale, dan flash voucher yang hadir tiga kali sehari selama periode puncak promo berlangsung.

Berbagai brand populer seperti ESQA, Emina, Vaseline, Blackmores, Nutrimax, Cetaphil, Johnson & Johnson, Skintific, Facetology, Maybelline, Sayap Mas dan tidak ketinggalan Watsons Brand Collections serta brand favourite customer yang ikut serta menghadirkan penawaran spesial untuk melengkapi kebutuhan beauty dan wellness pelanggan.

Pada moment 6.6 ini, Watsons bukan sekadar menghadirkan promo, tetapi juga memberikan pengalaman belanja yang semakin nyaman dan fleksibel.

Watsons yang memiliki layanan Home Delivery Express dan Click & Collect, juga memberikan biaya pengiriman gratis kepada para pelanggan yang berada di area Jabodetabek selama periode campaign.

Promo ini semakin menambah kemeriahan tanggal kembar dari Watsons. Melalui Watsons 6.6 Mid Year Sale, Watsons Indonesia terus berkomitmen menghadirkan pengalaman belanja secara online yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah untuk membeli produk kesehatan dan kecantikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Untuk pelanggan yang belum sempat atau masih ingin menikmati euforia pesta belanja tengah tahun dari Watsons, jangan lewatkan promo Thank You Sale yang berlangsung pada 9-11 Juni 2026.(chi/jpnn)