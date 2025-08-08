Watsons 8.8 Shopathon: Diskon Up to 70% dan Voucher 3x Sehari

jpnn.com, JAKARTA - Watsons mengajak seluruh pelanggan untuk merdeka dalam memilih produk terbaik untuk kesehatan dan kecantikan lewat kampanye 8.8 SHOPATHON.

Promo spesial ini hadir sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, dan berlangsung selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Agustus 2025.

Lewat promo 8.8 SHOPATHON ini, seluruh pelanggan yang berbelanja di Watsons online bisa menikmati diskon hingga 70%, voucher hingga Rp88.000, penawaran harga spesial, serta flash voucher 3x sehari ditambah lagi dengan flash sale spesial promo 8.8.

Promo ini berlaku untuk ribuan produk favorit dari kategori skincare, makeup, personal care, health, hingga mom & baby care.

Berikut beberapa kode promo 8.8 persembahan dari Watsons yang bisa digunakan dan dinikmati para pelanggan: SHOPATON88K, diskon 88.000, dengan min. pembelian 350.000 dan SHOPATON50K, diskon 50.000, untuk min. pembelian Rp200 ribu.

Watsons juga memberikan promo bebas ongkos kirim untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan.

Belum berhenti sampai disitu, khusus Watsons Club Member juga dimanjakan dengan tambahan diskon pada periode tanggal kembar ini.

Member bisa mendapatkan extra discount eksklusif dari brand-brand ternama seperti Make Over, Avene, Pepsodent, Studio Tropik, Sayap Mas, ESQA, Wardah, Maybelline, Cetaphil, Nutrimax, dan masih banyak lagi.