Watsons Buka Toko ke-200 di Medan

jpnn.com, MEDAN - Watsons meresmikan toko ke-200 di Kota Medan pada Sabtu (30/8).

Momen spesial ini sekaligus memperkuat posisi Watsons sebagai destinasi health & beauty retail pilihan yang menghadirkan pengalaman belanja lebih memuaskan, baik secara offline maupun online.

Toko ke-200 ini diresmikan secara langsung oleh Managing Director Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati, bersama jajaran Head of Department Watsons Indonesia.

“Selain Sun Plaza, Watsons juga telah memiliki delapan toko lainnya di Sumatera Utara. Yang spesial adalah, Watsons di Sun Plaza ini merupakan toko terbesar di luar Jakarta dengan range produk yang sangat lengkap. Bagi kami selain ingin hadir lebih dekat, kami juga selalu berusaha memberikan yang terbaik baik para pelanggan kami” ujar Lilis Mulyawati.

Tampilan toko baru Watsons di Sun Plaza semakin lengkap dengan layanan online melalui Aplikasi Watsons dan website.

Para member Watsons juga tetap dimanjakan dengan penawaran ekstra diskon di setiap transaksi serta selalu menghadirkan produk yang sedang tren di Indonesia, dan memastikan ketersediaan lengkap baik di toko offline maupun online.

Lilis menambahkan, sejak membuka toko pertama pada 2006, Watsons berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas dan kenyamanan pelanggan dalam berbelanja.

Hal ini diwujudkan melalui peningkatan pelayanan, regenerasi toko, serta kurasi produk & brand yang tepat, termasuk produk eksklusif Watsons Brand (private label) yang sesuai dengan preferensi lokal.