Ekonomi - Bisnis

Watsons Indonesia Raih Penghargaan Health & Beauty Retail of The Year 2025

Jumat, 29 Agustus 2025 – 03:13 WIB
Watsons Indonesia Raih Penghargaan Health & Beauty Retail of The Year 2025
Salah satu gerai Watsons di Jakarta. Foto: Istimewa for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Watsons Indonesia meraih penghargaan Health & Beauty Retail of The Year 2025 di Indonesia.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam rangkaian acara Indonesia Retail Summit & Expo 2025 yang digelar oleh Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) di Swisotel Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada 27-28 Agustus 2025.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Managing Director Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati.

Lilis menuturkan capaian ini semakin istimewa karena menjadi kali kedua berturut-turut Watsons Indonesia menerima penghargaan serupa, yakni pada 2024 dan 2025.

Momen ini juga menjadi kado berharga yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun Watsons Indonesia ke-19 pada September mendatang.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh tim Watsons Indonesia, pelanggan setia, serta para mitra yang senantiasa memberikan dukungan. Bersama, kami akan terus tumbuh lebih kuat dan menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat,” seru Lilis.(chi/jpnn)

Momen ini juga menjadi kado berharga yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun Watsons Indonesia ke-19 pada September mendatang.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

