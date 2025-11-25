Watsons Indonesia Tanam 1.000 Mangrove di PIK

jpnn.com, JAKARTA - Watsons Indonesia melalui program Go Green Tree Planting Project, menanam 1.000 pohon mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Kegiatan ini melibatkan para supplier, rekan media, member, komunitas Lindungi Hutan, serta partisipasi anak-anak SD dari Sekolah Alam MI Rabbani sebagai bentuk edukasi lingkungan sejak dini.

Managing Director Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati menyampaikan sebagai brand retail kesehatan dan kecantikan, Watsons berkomitmen tidak hanya memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, tetapi juga kontribusi positif bagi lingkungan dan komunitas.

“Watsons ingin mengajak masyarakat bergerak menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Inisiatif ini adalah cara kami untuk giving back kepada alam melalui tindakan nyata,” ujar Lilis.

Inisiatif ini sejalan dengan tiga pilar sustainability Watsons, yaitu: Planet, upaya melawan krisis iklim, People, pemberdayaan masyarakat dan komunitas, dan Products, penyediaan produk yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Watsons juga mendapat dukungan dari sejumlah brand partner.

Watsons juga berkolaborasi dengan Lindungi Hutan sebagai mitra pelestarian lingkungan, sejalan dengan tujuan Watsons untuk Do Good, Look Good, Feel Great, bahwa merawat diri tidak hanya tentang kesehatan dan kecantikan diri, tetapi juga kontribusi positif bagi bumi dan sesama.

Lilis berharap kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli lingkungan.