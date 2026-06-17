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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Wavin Perkuat Standar Operasional melalui Perolehan Tiga Sertifikasi ISO

Rabu, 17 Juni 2026 – 09:56 WIB
Wavin Perkuat Standar Operasional melalui Perolehan Tiga Sertifikasi ISO - JPNN.COM
Wavin memperkuat standar operasional perusahaan melalui perolehan tiga sertifikasi ISO internasional. Foto: Wavin

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan global asal Belanda, Wavin menegaskan komitmennya terhadap kualitas, keberlanjutan, dan keselamatan kerja melalui penerapan sistem manajemen terintegrasi di seluruh lini operasional perusahaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan sesuai standar yang berlaku secara global.

Senior Director Indonesia & Southeast Asia+ Wavin, Susanto, mengatakan perusahaan terus membangun budaya kerja yang mengedepankan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

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Menurut dia, penerapan standar internasional menjadi landasan penting dalam menjaga konsistensi operasional sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan di lingkungan perusahaan.

"Standar internasional ini menjadi fondasi bagi Wavin untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan sekaligus memastikan setiap proses bisnis dijalankan secara bertanggung jawab terhadap pelanggan, lingkungan, dan karyawan," ujar Susanto, dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Dia menjelaskan, sistem manajemen yang diterapkan mencakup pengendalian mutu produk, pengelolaan lingkungan, serta perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

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Melalui sistem tersebut, perusahaan berupaya menjaga kualitas produk dan layanan secara konsisten, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko di tempat kerja.

Head of Marketing Indonesia & Southeast Asia+ Wavin Frank Simorangkir, mengatakan penerapan sistem manajemen berstandar internasional memberikan nilai tambah bagi pelanggan karena setiap produk diproduksi melalui proses yang terukur dan memenuhi standar mutu global.

Wavin memperkuat standar operasional perusahaan melalui perolehan tiga sertifikasi ISO internasional.

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TAGS   Wavin  standar operasional  sertifikasi ISO  sistem manajemen  standar mutu produk 

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