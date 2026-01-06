Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Wawalkot Bandung Minta Status Tersangkanya Dibatalkan  

Selasa, 06 Januari 2026 – 14:38 WIB
Wawalkot Bandung Minta Status Tersangkanya Dibatalkan   - JPNN.COM
Suasana sidang praperadilan Wakil Wali Kota Bandung Erwin, dalam penetapan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di Pemkot Bandung oleh Kejari Kota Bandung, di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Selasa (6/1). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwin menganggap penetapan tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung, tidak sesuai dengan aturan.

Karena itu, politikus PKB ini meminta status tersangkanya dibatalkan.

Dia menyampaikan hal itu melalui tim pengacara, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Selasa (6/1).

Baca Juga:

Persidangan dipimpin langsung oleh hakim Agus Komaarudin.

Dalam berkas praperadilan ada tujuh materi yang dimohonkan kepada hakim. Salah satunya mengenai adanya kesalahan prosedur dalam penggeledahan oleh pihak Kejari Bandung.

"Penggeledahan dilakukan tanpa persetujuan dan kehadiran penghuni sah fakta hukum yang terjadi, termohon (Kejari Bandung) melakukan penggeledahan terhadap rumah dinas. Namun, tidak dihadiri oleh penghuni sah rumah," kata salah satu tim pengacara Erwin, Bobby H. Siregar saat membacakan berkas praperadilan.

Baca Juga:

Selain itu, penggeledahan juga dilakukan tanpa persetujuan dari penghuni rumah, dan ditandatangani oleh pihak yang bukan penghuni atau yang tidak memiliki kapasitas hukum. Sehingga, penggeledahan dinilai tidak sesuai dengan aturan.

"Dengan demikian, secara faktual dan yuridis, penggeledahan dilakukan tanpa subjek hukum yang berwenang," ujarnya.

