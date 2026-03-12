Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Wayan Sudirta DPR Puji Humanisme Polri Hingga Minta Anggaran Polairud Tak Dipangkas

Kamis, 12 Maret 2026 – 21:01 WIB
Wayan Sudirta DPR Puji Humanisme Polri Hingga Minta Anggaran Polairud Tak Dipangkas - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua MKD Dr. I Wayan Sudirta, S.H, M.H. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Dr. I Wayan Sudirta memberikan sejumlah catatan penting kepada jajaran Polri mengenai penanganan unjuk rasa yang lebih manusiawi, harmonisasi kerukunan umat beragama di Bali serta penguatan anggaran Korpolairud.

Hal tersebut disampaikan I Wayan Sudirta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kabaharkam Polri Komjen Karyoto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Peningkatan Humanisme Polri

Baca Juga:

Wayan mengawali pernyataannya dengan memberikan apresiasi terhadap kemajuan Polri dalam menjaga demokrasi.

Menurut dia, berdasarkan pantauan di media sosial, Polri menunjukkan perubahan signifikan dalam menangani aksi demonstrasi.

"Polri sekarang jauh lebih manusiawi ketika menangani kasus-kasus demonstrasi dan unjuk rasa. Ini apresiasi yang luar biasa, bukan basa-basi, tapi data memang menunjukkan ada kemajuan," ujar Wayan.

Baca Juga:

Dia berharap pendekatan yang lebih humanis, penolong, dan bersahabat ini terus dipertahankan, terutama dalam pelaksanaan tugas kepolisian di jalanan

Harmonisasi Nyepi dan Idulfitri di Bali

Komisi III DPR I Wayan Sudirta memberikan sejumlah catatan kepada jajaran Polri mengenai penanganan unjuk rasa yang lebih manusiawi dan kerukunan umat beragama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR RI  I Wayan Sudirta  Komisi III DPR RI  Polri 
BERITA DPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp