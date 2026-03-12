Wayan Sudirta DPR Puji Humanisme Polri Hingga Minta Anggaran Polairud Tak Dipangkas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Dr. I Wayan Sudirta memberikan sejumlah catatan penting kepada jajaran Polri mengenai penanganan unjuk rasa yang lebih manusiawi, harmonisasi kerukunan umat beragama di Bali serta penguatan anggaran Korpolairud.

Hal tersebut disampaikan I Wayan Sudirta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kabaharkam Polri Komjen Karyoto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Peningkatan Humanisme Polri

Wayan mengawali pernyataannya dengan memberikan apresiasi terhadap kemajuan Polri dalam menjaga demokrasi.

Menurut dia, berdasarkan pantauan di media sosial, Polri menunjukkan perubahan signifikan dalam menangani aksi demonstrasi.

"Polri sekarang jauh lebih manusiawi ketika menangani kasus-kasus demonstrasi dan unjuk rasa. Ini apresiasi yang luar biasa, bukan basa-basi, tapi data memang menunjukkan ada kemajuan," ujar Wayan.

Dia berharap pendekatan yang lebih humanis, penolong, dan bersahabat ini terus dipertahankan, terutama dalam pelaksanaan tugas kepolisian di jalanan

Harmonisasi Nyepi dan Idulfitri di Bali