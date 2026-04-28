Wayang Perkenalkan Era dan Formasi Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Wayang akhirnya kembali meramaikan industri musik lewat lagu terbaru yang berjudul Mati Aku Mati.

Berdiri sejak 1995, Wayang telah mencatatkan perjalanan dengan beragam dinamika hingga pergantian personel.

Wayang kini memulai era baru dengan formasi baru yaitu Taurin (vokal), Odji (bas), Ilham (gitar), Aie (gitar), dan Farid (drum).

“Akhir tahun 2025 lalu hanya tersisa saya sebagai personil asli yang masih ingin meneruskan perjalanan Wayang. Dan Bunda Lilik sebagai orang tua Wayang yang dari awal membangun dan membesarkan band ini ingin agar Wayang tetap selalu ada," kata Odji, pemain bas Wayang.

Wayang kemudian mencoba mencari personel baru tanpa audisi. Sebelumnya Wayang memang sudah dibantu oleh Aie sebagai gitaris hingga bertemu Taurin dan Farid pada Januari 2026.

"Kami mengobrol dan langsung cocok, kemudian mereka mengajak Ilham yang juga seorang gitaris. Akhirnya kami mencoba berjalan dengan 2 gitaris dan ternyata kehadiran personel baru ini justru memberi angin segar di musik Wayang," bebernya.

Pada karya terbaru, Wayang ingin menghadirkan nyawa dan energi yang baru. Bukan hanya formasi baru, tetapi secara genre musik juga berbeda dari lagu-lagu sebelumnya.

Formasi Wayang saat ini bukan hanya memberi perubahan yang drastis saja namun keinginan bertumbuh ke arah yang lebih baik secara musik, proses kreatif dan penampilan di atas panggung menjadi alasan utama.