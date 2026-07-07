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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Wayne Rooney Ungkap Dampak Kepergian Cristiano Ronaldo dari Portugal

Selasa, 07 Juli 2026 – 12:12 WIB
Wayne Rooney Ungkap Dampak Kepergian Cristiano Ronaldo dari Portugal - JPNN.COM
Cristiano Ronaldo (kiri) saat pertandingan melawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - Lembar perjalanan Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia akhirnya resmi ditutup.

Kekalahan Portugal dari Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhir CR7 di ajang empat tahunan itu.

Langkah Portugal terhenti setelah takluk 0-1 dari Spanyol di Stadion Dallas Texas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.

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Gol Mikel Merino pada masa injury time membuat Selecao das Quinas gagal melaju ke babak perempat final.

Beberapa hari sebelum pertandingan itu, Ronaldo sudah memastikan Piala Dunia 2026 menjadi partisipasi terakhirnya di turnamen sepak bola paling bergengsi sejagat tersebut.

Mantan tandemnya di Manchester United, Wayne Rooney, menilai Portugal sudah saatnya mulai menyiapkan regenerasi.

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Menurut Rooney, pengaruh besar CR7 selama bertahun-tahun membuat banyak pemain berada di bawah bayang-bayang sang megabintang.

"Portugal perlahan akan memasuki fase baru ketika nanti tidak lagi memiliki pemain seperti Cristiano Ronaldo. Selama ini wajar banyak pemain berada di bawah bayang-bayangnya karena semua pencapaian luar biasa yang telah dia raih," ucapnya.

Lembar perjalanan Cristiano Ronaldo di panggung Piala Dunia akhirnya resmi ditutup.

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TAGS   Cristiano Ronaldo  Ronaldo  Portugal  Piala Dunia 2026  Wayne Rooney 
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