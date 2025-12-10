Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Website Bea Cukai Tampil dengan Wajah Baru untuk Pelayanan Publik yang Makin Baik

Rabu, 10 Desember 2025 – 17:54 WIB
Website Bea Cukai Tampil dengan Wajah Baru untuk Pelayanan Publik yang Makin Baik - JPNN.COM
Bea Cukai resmi meluncurkan wajah baru website www.beacukai.go.id sebagai bagian dari transformasi digital layanan kepabeanan dan cukai, serta untuk pelayanan publik yang makin baik dan modern. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai resmi meluncurkan wajah baru website www.beacukai.go.id sebagai bagian dari transformasi digital layanan kepabeanan dan cukai.

Pembaruan ini menghadirkan pengalaman digital yang lebih cepat, ringan, dan responsif untuk pelayanan publik yang makin baik.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan pembaruan situs ini merupakan simbol komitmen instansinya dalam meningkatkan pelayanan publik.

Baca Juga:

“Website Bea Cukai kini hadir dengan tampilan dan pengalaman baru yang lebih cepat, ringan, dan responsif. Kami ingin memastikan informasi dan layanan kepabeanan serta cukai dapat diakses publik dengan lebih mudah dan terpercaya,” ujar Nirwala dalam keterangannya, Rabu (10/12).

Seluruh fitur pada website baru ini didesain ulang secara menyeluruh agar lebih mobile-friendly dan sesuai dengan perilaku pengguna yang kini dominan mengakses informasi melalui perangkat seluler.

Integrasi berbagai layanan kepabeanan dan cukai dalam satu portal memudahkan publik dalam menavigasi kebutuhan mereka, mulai dari informasi regulasi, prosedur pelayanan, fasilitas kepabeanan, hingga kanal komunikasi dan pengaduan masyarakat.

Baca Juga:

"Akses layanan kepabeanan dan cukai kini lebih praktis, cepat, dan mobile-friendly. Semua layanan resmi Bea Cukai dalam satu portal digital," kata Nirwala.

Selain perbaikan tampilan antarmuka, struktur konten pada website juga diperkuat dengan penerapan search engine optimization (SEO), sehingga informasi Bea Cukai lebih mudah ditemukan melalui mesin pencari.

Bea Cukai resmi meluncurkan wajah baru website www.beacukai.go.id untuk pelayanan publik yang makin

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   website bea cukai  Bea Cukai  Nirwala Dwi Heryanto  Pelayanan Publik  Wajah Baru  Layanan Kepabeanan  

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp