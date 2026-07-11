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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Website Palsu Sumsel Bhayangkara Run 2026 Dibongkar, 2 Tersangka Ditangkap di Pekanbaru

Sabtu, 11 Juli 2026 – 22:02 WIB
Website Palsu Sumsel Bhayangkara Run 2026 Dibongkar, 2 Tersangka Ditangkap di Pekanbaru - JPNN.COM
Salah satu pelaku saat dimintai keterangan dari penyidik. Foto: dokumen Polda Sumsel.

jpnn.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus dugaan manipulasi data melalui pembuatan website palsu pendaftaran Sumsel Bhayangkara Run 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, dua orang ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga membuat dan menyebarkan situs pendaftaran palsu yang mengatasnamakan ajang lari tersebut. 

Kasus ini bermula dari laporan Event Organizer (EO) Sumsel Bhayangkara Run 2026 yang mendapati beredarnya website pendaftaran sebelum jadwal resmi dibuka. 

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Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/861/VI/2026/DITRESKRIMSUS tertanggal 4 Juni 2026, penyidik Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel kemudian melakukan penyelidikan. 

Kasubdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Dwi Utomo mengungkapkan bahwa dari hasil penyidikan, anggota mengamankan dua tersangka berinisial MF dan FCAS di wilayah hukum Polsek Rumbai, Polrestabes Pekanbaru, Polda Riau, pada 8 hingga 9 Juli 2026.

"Website palsu itu dibuat menggunakan platform daring dengan memanfaatkan desain flyer resmi Sumsel Bhayangkara Run 2026. Di dalam situs tersebut, pelaku juga mencantumkan kode QRIS untuk menarik biaya pendaftaran dari masyarakat," ungkap Dwi, Sabtu (11/7/2026). 

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Selain membuat website palsu, salah satu tersangka diduga turut menyebarkan tautan pendaftaran tersebut melalui akun media sosial Instagram miliknya sehingga dapat diakses oleh calon peserta. 

"Dalam proses penyidikan, anggota telah memeriksa kedua tersangka beserta dua orang saksi," ujar Dwi. 

Polda Sumsel tangkap dua pelaku pembuat website palsu Polda Sumsel Bhayangkara Run 2026. Keduanya ditangkap di Pekanbaru.

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TAGS   website palsu  Polda Sumsel  Bhayangkara Run 2026  Pekanbaru  pelaku ditangkap 
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