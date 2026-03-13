Weekly Diamond Pass MLBB Rp 1 Hadir Terbatas, Begini Cara Klaimnya

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) berkesempatan mendapatkan Weekly Diamond Pass seharga Rp 1 melalui promo terbatas yang tersedia di aplikasi ShopeePay.

Program ini memungkinkan gamer memperoleh hingga 220 Diamond selama tujuh hari untuk berbagai kebutuhan dalam permainan.

Promo tersebut dapat diakses melalui fitur top up game di aplikasi ShopeePay. Diamond yang diperoleh nantinya bisa dimanfaatkan untuk membeli hero baru, skin, atau mengikuti berbagai event draw yang tersedia di dalam game.

Untuk menikmati promo ini, pengguna perlu memastikan akun mereka telah ditingkatkan ke layanan ShopeePay Plus.

Selain itu, promo hanya tersedia bagi pengguna perangkat Android dan memiliki kuota terbatas setiap hari selama periode program, yakni 5–31 Maret 2026 dengan kuota terbatas setiap hari.

Cara Klaim Promo Weekly Diamond Pass Rp1 Untuk menikmati promo ini, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut secara mudah.

Buka aplikasi ShopeePay Cari “MLBB” Klaim Voucher Weekly Diamond Pass Rp1 pukul 17.00 WIB setiap harinya Gunakan voucher dan lakukan pembelian Weekly Diamond Pass di Aplikasi ShopeePay dengan hanya bayar Rp1 Klik “Lihat Rincian Pembelian” untuk mendapatkan PIN Redeem PIN melalui halaman Codashop

Selain menghadirkan promo bagi gamer, ShopeePay juga terus memperkuat dukungannya terhadap ekosistem gaming dan esports di Indonesia.

Termasuk melalui kolaborasi dengan komunitas game dan tim profesional seperti Rex Regum Qeon.