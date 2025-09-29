Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Wejangan Ahmad Dhani untuk Penikahan Al Ghazali dan Alyssa, Caranya Unik

Senin, 29 September 2025 – 09:08 WIB
Wejangan Ahmad Dhani untuk Penikahan Al Ghazali dan Alyssa, Caranya Unik - JPNN.COM
Al Ghazali dan Ahmad Dhani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/6) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, CIKARANG - Musikus Ahmad Dhani mengaku kerap memberikan wejangan dalam hubungan pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise selaku pasangan pengantin baru. 

Alih-alih menyampaikan wejangan langsung, Dhani menjelaskan dirinya biasanya memberikan nasihat melalui kiriman unggahan tentang pernikahan.

Mantan istri Maia Estianty itu kerap membagikan kutipan inspiratif dari akun-akun Instagram yang dianggap bagus. 

Baca Juga:

“Ya, paling saya share-share ini aja, share-share apa? Instagram yang inspiratif buat mereka berdua,” kata Ahmad Dhani ketika ditanya mengenai perannya sebagai orang tua, di Cikarang, baru-baru ini.

Dhani menambahkan sering membagikan pesan tersebut baik melalui grup chat maupun langsung ke nomor Al dan Alyssa

Salah satu pesan penting yang dia sampaikan adalah untuk tidak menceritakan keburukan pasangan kepada orang lain.

Baca Juga:

"Banyak lah, banyak. Misalnya, itu bukan dari kalimat-kalimat saya, tetapi kalimat-kalimat inspiratif dari akun-akun Instagram," ujarnya.

Ahmad Dhani mengaku sejauh ini belum pernah berkunjung ke rumah Al dan Alyssa. 

Ahmad Dhani mengaku kerap memberikan wejangan dalam hubungan pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise selaku pasangan pengantin baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahmad Dhani  Al Ghazali  alyssa  Instagram 
BERITA AHMAD DHANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp