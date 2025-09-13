Wejangan OSO saat Melantik Kepengurusan Hanura Jatim

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta semua pengurus DPC atau pengurus tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur segera merampungkan pembenahan struktur PAC dan pengurus ranting.

Hal itu dikatakan OSO saat DPP Partai Hanura melantik kepengurusan DPD Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2025-2030, di Surabaya, Jumat (11/9) malam.

OSO menargetkan semua pengurus PAC atau pengurus tingkat kecamatan, dan pengurus ranting (tingkat kelurahan/desa), hingga anak ranting (tingkat RT/RW) harus terbentuk pada pertengahan tahun depan.

"DPC harus sudah membentuk ranting dan anak rantingnya pada pertengahan 2026. Bulan Juni 2026 ranting dan anak ranting, harus diselesaikan oleh DPC-DPC," tegas OSO dalam pidato sambutannya.

Eks Ketua DPD RI menambahkan, DPP Hanura akan melakukan evaluasi secara berkala, dan telah memiliki sistem untuk memantau proses pembentukan struktur tersebut.

OSO meminta target itu benar-benar terpenuhi, jika tidak pihaknya akan mengambil langkah tegas.

"Kalau saudara sekalian tidak mampu menyelesaikan itu, otomatis saya ganti. Sebab, masih banyak yang mampu dan mau bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Semua harus bisa berkomunikasi dan membawa organisasi tumbuh bersaman rakyat, bukan cuma janji-janji rakyat," tuturnya.

OSO menekankan pembentukan pengurus ranting dan anak ranting sangat penting.