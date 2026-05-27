Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wempi Wetipo: Raperdasus Pelarangan Perang Suku Mendesak Disahkan

Rabu, 27 Mei 2026 – 14:50 WIB
Wempi Wetipo: Raperdasus Pelarangan Perang Suku Mendesak Disahkan - JPNN.COM
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, John Wempi Wetipo menyatakan Raperdasus pelarangan perang suku mendesak disahkan. Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, John Wempi Wetipo, menyuarakan keprihatinan mendalam atas konflik perang suku yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 15–17 Mei 2026.

Bentrok antara Suku Hubla dan Suku Lanny tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 47 orang, melukai puluhan warga, serta menyebabkan 839 orang mengungsi akibat situasi yang tidak kondusif.

“Saya lahir dan besar di Jayawijaya. Melihat Wamena kembali berduka adalah luka yang sangat dalam. Mereka yang meninggal bukan sekadar angka, tetapi saudara kita,” ujar Wempi dalam keterangannya, Rabu (27/5).

Baca Juga:

Sebagai mantan Bupati Jayawijaya dua periode, Wempi Wetipo menegaskan bahwa konflik yang terus berulang di wilayah tersebut tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai persoalan adat.

Dia menilai, pendekatan berbasis hukum adat saja tidak cukup untuk menghentikan siklus kekerasan antarkelompok masyarakat.

Karena itu, ia mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan segera menyusun regulasi khusus.

Baca Juga:

Regulasi yang dimaksud meliputi Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) terkait pelarangan perang suku serta pengaturan denda adat.

“Kami tetap menghormati hukum adat, tetapi tidak bisa lagi menjadi satu-satunya sandaran dalam menyelesaikan konflik. Raperdasus pelarangan perang suku dan denda adat harus segera disahkan. Tidak boleh menunggu korban berikutnya,” tegasnya.

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, John Wempi Wetipo menyatakan Raperdasus pelarangan perang suku mendesak disahkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   John Wempi Wetipo  wempi wetipo  perang suku  Konflik 
BERITA JOHN WEMPI WETIPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp