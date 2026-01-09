Close Banner Apps JPNN.com
Wenda Ungkap Penyebab Ridwan Kamil & Atalia Praratya Bercerai, Singgung Materi Gugatan

Jumat, 09 Januari 2026 – 06:00 WIB
Anggota DPR Atalia Praratya. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan anggota DPR Atalia Praratya yang telah 29 tahun dibina, berakhir.

Itu setelah gugatan cerai Atalia Praratya dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Bandung pada Rabu (7/1) lalu.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi buka suara mengenai penyebab kliennya dan Atalia Praratya memilih untuk berpisah.

"Penyebab perceraian ada komunikasi yang sudah kurang baik di antara keduanya," ujar Wenda Aluwi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.

Isu orang ketiga pun sempat mewarnai rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia.

Namun, Wenda memastikan bahwa persoalan tersebut tak ada dalam materi gugatan perceraian.

"Di dalam materi gugatan tidak ada," katanya.

Dia lantas membantah soal adanya dugaan perempuan lain yang sempat diisukan dekat dengan RK, sapaan Ridwan Kamil, yang menjadi penyebab berakhirnya pernikahan sang politikus.

Kuasa hukum Ridwan Kamil Wenda Aluwi lantas buka suara mengenai penyebab kliennya dan Atalia Praratya memilih untuk bercerai.

