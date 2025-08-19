Wendy Cagur Beber Sosok Asli Mpok Alpa Ketika Bekerja

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Komedian Wendy Cagur masih merasakan duka mendalam kehilangan sosok rekan seprofesinya, Nina Carolina alias Mpok Alpa yang mendadak.

Wendy menyampaikan rasa kehilangannya dan meyakini semua teman hingga keluarga Mpok Alpa pasti merasakan hal yang sama.

Dia mengaku sangat terkejut karena sama sekali tidak tahu soal sakit yang diderita Mpok Alpa bertahun-tahun.

"Sama sekali enggak. Gue enggak tahu kalau Mpok Alpa sakit," kata Wendy di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dia menambahkan informasi yang didengar sebelumnya masih simpang siur dan belum sempat bertanya langsung kepada Mpok Alpa.

Informasi terakhir mengenai kondisi Mpok Alpa Wendy mengakau mengetahuinya dari Ruben Onsu yang sempat menjenguk.

Baca Juga: Iis Dahlia Kenang Permintaan Terakhir Mpok Alpa Sebelum Berpulang

"Paling informasi itu gue dapat terakhir kemarin dari Ruben yang habis jenguk Mpok Alpa dan mengatakan kalau kondisinya sepertinya kurang, kurang bagus gitu," tuturnya.

Wendy juga mengungkapkan penyesalannya karena belum sempat menjenguk Mpok Alpa secara langsung sebelum kepergiannya.