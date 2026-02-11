West Ham vs Manchester United: Benjamin Sesko Selamatkan MU dari Kekalahan

jpnn.com - JAKARTA -Laga West Ham United vs Manchester United pada pekan ke-26 Liga Inggris di Stadion London, Selasa waktu setempat berakhir imbang 1-1. Gol Benjamin Sesko menyelamatkan MU dari kekalahan kontra West Ham. Meski gagal meraih poin penuh, MU terhindar dari kekalahan.

Pada pertandingan itu, West Ham sebenarnya sempat unggul terlebih dahulu melalui Tomnas Soucek, sebelum gol Sesko membuat laga berkesudahan dengan skor imbang 1-1, demikian catatan Premier League.

Hasil imbang ini membuat MU kembali menempati peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 45 poin dari 26 laga, terpaut 11 angka dari Arsenal di posisi pertama.

Adapun West Ham masih belum bisa keluar dari zona degradasi dengan berada di posisi ke-18 klasemen sementara Liga Inggris dengan 24 poin dari 26 laga, berjarak tiga angka dari zona aman.

West Ham mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada menit ke-13 dan berhasil menciptakan peluang lewat tendangan Crysencio Summerville yang masih dapat diselamatkan kiper MU Senne Lammens.

Selanjutnya, giliran Aaron Wan-Bissaka yang menciptakan peluang untuk West Ham, akan tetapi tembakan yang ia lepaskan masih dapat dibendung lini pertahan MU.

West Ham berhasil unggul pada menit ke-50 setelah umpan terobosan Jarrod Bowen dapat dikonversikan menjadi gol oleh tendangan Tomas Soucek sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan The Hammers.

MU sempat merespon dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit 63 melalui gol yang dicetak Casemiro, namun tidak disahkan oleh wasit karena offside setelah melalui tinjauan VAR.