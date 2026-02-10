West Ham vs MU, Setan Merah Tanpa Diperkuat 3 Pemain Ini

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United akan menghadapi West Ham United pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion London, Rabu (11/2) dini hari WIB atau Selasa malam waktu setempat.

Setan Merah tidak akan diperkuat tiga pemainnya dalam laga nanti.

Pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ketiga pemain itu ialah Matthijs de Ligt, Mason Mount dan Patrick Dorgu.

"Mason tidak akan bermain pada pertandingan Selasa. Namun, dia sepertinya bisa berlaga pada pertandingan berikutnya menghadapi Everton," ujar Carrick dikutip dari laman resmi klub.

Soal De Ligt, Carrick menyebut pihaknya terus menunggu perkembangan positif soal penyembuhan cederanya.

"Dia berada di jalur yang tepat. Akan tetapi, Mason lebih dekat ke pertandingan dibandingkan dirinya," tutur Carrick.

Mason Mount menderita cedera akibat benturan saat berlatih pada awal Februari 2026.

Menurut kabar yang beredar, cederanya tergolong ringan sehingga dia dapat bermain dalam waktu dekat.