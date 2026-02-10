Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

West Ham vs MU, Setan Merah Tanpa Diperkuat 3 Pemain Ini

Selasa, 10 Februari 2026 – 07:45 WIB
West Ham vs MU, Setan Merah Tanpa Diperkuat 3 Pemain Ini - JPNN.COM
Trofi Liga Inggris. Foto: (Premier League)

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United akan menghadapi West Ham United pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion London, Rabu (11/2) dini hari WIB atau Selasa malam waktu setempat.

Setan Merah tidak akan diperkuat tiga pemainnya dalam laga nanti.

Pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ketiga pemain itu ialah Matthijs de Ligt, Mason Mount dan Patrick Dorgu.

Baca Juga:

"Mason tidak akan bermain pada pertandingan Selasa. Namun, dia sepertinya bisa berlaga pada pertandingan berikutnya menghadapi Everton," ujar Carrick dikutip dari laman resmi klub.

Soal De Ligt, Carrick menyebut pihaknya terus menunggu perkembangan positif soal penyembuhan cederanya.

"Dia berada di jalur yang tepat. Akan tetapi, Mason lebih dekat ke pertandingan dibandingkan dirinya," tutur Carrick.

Baca Juga:

Mason Mount menderita cedera akibat benturan saat berlatih pada awal Februari 2026.

Menurut kabar yang beredar, cederanya tergolong ringan sehingga dia dapat bermain dalam waktu dekat.

West Ham vs Manchester United di Liga Inggris, Setan Merah tanpa diperkuat tiga pemain ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   West Ham Vs MU  Liga Inggris  Setan Merah  Michael Carrick 
BERITA WEST HAM VS MU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp