Westlife Bakal Konser di SUGBK, Promotor Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Grup pop legendaris Westlife bakal kembali ke Jakarta dalam rangka konser tur dunia bertajuk 'Westlife 25: The Anniversary World Tour'.

Konser tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat pada 23 Januari 2027.

Head of Marketing and Communication Sound Rhytm, Ahmad Satrio mengatakan Westlife sendiri yang memilih SUGBK sebagai venue untuk konser perayaan ke-25 tahun bersama penggemarnya di Indonesia.

Pilihan itu jatuh tatkala Westlife pertama kali melihat SUGBK saat sesi soundcheck untuk konser mereka di Stadion Madya, Senayan pada 11 Februari 2023.

"Jadi, ketika mereka soundcheck, dia melihat tuh, 'itu stadion apa?' Begitu. 'Itu Gelora Bung Karno', kami bilang begitu. 'Gue mau dong main di sana' Di situ sebenarnya udah ada pembicaraan 25th Anniversary tournya ini. Dia pengin 25th Anniversary gue di sebelah sana," ujar Ahmad Satrio di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (8/5).

Dia menyebut bahwa SUGBK merupakan pilihan Westlife sejak 2023 silam.

"Jadi, mereka sebenarnya mereka sendiri yang pilih stadium show itu saat show 2023-nya itu," kata Ahmad Satrio.

Adapun ini bakal menjadi konser stadium Westlife pertama di Indonesia.