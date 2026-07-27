WeTV Gelar Exclusive Outdoor Screening Drama China Overdo

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini, Drama China atau C-Drama menjadi salah satu tontonan yang diminati.

Salah satu C-Drama yang mendapat respons positif dari penonton di Indonesia ialah Overdo.

Merespons tingginya minat dan antusiasme luar biasa dari para penggemar terhadap serial drama China terbaru Overdo, WeTV Indonesia menghadirkan Exclusive Outdoor Screening C-Drama Overdo pada Jumat (24/7) malam.

Acara tersebut digelar di Skydeck Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat dengan memanfaatkan salah satu layar LED terbesar di pusat jantung ibu kota sebagai ruang sinematik terbuka.

Kegiatan bertajuk 1st Ever C-Drama Outdoor Screening itu menayangkan episode perdana 'Overdo' untuk disaksikan bersama para penggemar.

Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea mengungkapkan antusiasmenya atas kegiatan tersebut.

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Dia menyebut kegiatan itu sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap para penggemar drama China yang selama ini sudah memberi dukungan.

"Jadi, kami ingin merayakan dan juga sebagai apresiasi kami kepada para fans Drachin yang sudah mengikuti perjalanan WeTV. Jadi, kami ingin merayakan bersama-sama experience untuk nonton bareng series terbaru kami yang diperankan oleh Zhang Linghe dan Wang Churan di WeTV," ujar Febriamy Hutapea di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat malam.